Atteint du coronavirus, Pepe Reina a vécu «les pires moments» de sa vie

Un récit qui fait froid dans le dos. Pepe Reina, qui a récemment révélé avoir contracté le coronavirus, est revenu sur les instants à la fois douloureux et angoissants qu’il a pu traverser, lors d’une interview au Corriere dello Sport.

Contrairement à d’autres sportifs, le gardien de but espagnol (37 ans), prêté à Aston Villa par l’AC Milan, a déclaré les symptômes de la maladie. Et ils lui ont fait vivre «les pires moments» de sa vie. Au point de la voir basculer.

Dans un premier temps, il s’est senti «très fatigué.» Une fatigue occasionnée par les premiers symptômes reconnus du virus. «Une fièvre, une toux sèche et un mal de tête qui ne m’a jamais quitté. J’avais cette sensation constante de fatigue», a-t-il confié.

Mais son état de santé s’est détérioré avec l’arrivée d’importantes difficultés respiratoires qui ont mis sa vie en danger. «Le moment le plus difficile a été quand je ne pouvais plus respirer, les 25 minutes où j’ai manqué d’oxygène. J’ai vraiment eu peur quand j’ai compris que je n’avais plus d’air. C’était des minutes interminables, comme si soudain, ma gorge s’était fermée», a-t-il décrit.

Un témoignage glaçant, mais heureusement il semble désormais sur la voie de la guérison après plus d’une semaine d’isolement et de traitement. «Aujourd’hui, je suis en train de gagner la bataille contre la maladie», a-t-il assuré. Sûrement la plus importante de sa vie.