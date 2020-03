Coronavirus : propriétaire de l'OGC Nice, Ineos va fabriquer du gel hydroalcoolique en France

Propriétaire de l’OGC Nice et très présent dans le sport notamment dans le cyclisme, Ineos va ouvrir une unité de production de gel hydroalcoolique en France, comme il s’y est déjà engagé au Royaume-Uni et en Allemagne.

Cette usine sera opérationnelle sous dix jours dans le complexe pétrochimique de Lavéra dans le sud de la France où le groupe britannique de chimie détenu par Jim Ratcliffe est déjà implanté, indique le groupe dans un communiqué publié mardi.

Environ un million de bouteilles par mois sortiront des lignes de production, à destination des professionnels de santé et des particuliers.

Le groupe, qui à travers ses activités chimiques fabrique déjà de l'alcool, entend répondre à la pénurie de gel antibactérien en Europe.

«Ineos est le plus grand fabricant européen de l'ingrédient de base du désinfectant pour les mains, a expliqué Jim Ratcliffe, fondateur et président du conseil d'administration du groupe. Nous construirons trois usines ; au Royaume-Uni, en Allemagne et en France en dix jours pour produire des réserves très importantes.»