Coronavirus : Blaise Matuidi toujours pas sorti d’affaire

Prolongation d’isolement pour Blaise Matuidi. Positif au coronavirus, comme deux de ses coéquipiers à la Juventus Turin (Paulo Dybala et Daniele Rugani), le champion du monde tricolore va devoir respecter deux semaines de quarantaine supplémentaires.

C’est sa compagne qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. «Cool ! On vient de resigner pour 15 jours supplémentaires», a ironisé Isabelle Matuidi, confinée avec son époux à leur domicile de Turin depuis la mi-mars.

L’international français avait pourtant donné des nouvelles rassurantes il y a deux semaines avec un message et une photo de lui, où il apparaissait avec un sourire et le pouce en l’air. «Je suis positif, je suis fort, le moral est bon», avait-il écrit. Sa femme avait également indiqué qu’il ne présentait aucun symptôme de la maladie.

Mais l’ancien parisien ne semble pas encore sorti d’affaire puisque, selon la presse italienne, il ne serait pas complètement débarrassé du virus. Car pour être considérée comme officiellement «guérie», chaque personne contaminée doit passer deux tests négatifs consécutifs. Et cela n’aurait pas été le cas pour le milieu de terrain, expliquant la prolongation de sa quarantaine. Et obligeant Blaise Matuidi et ses proches à faire preuve de patience.