Covid-19 : le tournoi de Wimbledon annulé à son tour

C'est une première depuis la Seconde guerre mondiale. Le tournoi de Wimbledon a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Prévu du 29 juin au 12 juillet, le plus grand tournoi de tennis sur gazon n’aura donc pas d’édition 2020. Alors que Roland-Garros est pour le moment reporté pour l'automne, Wimbledon est lui complètement annulé. La situation sanitaire en Grande-Bretagne avec un confinement décrété pour trois semaines, explique cette décision.

Dans le même temps, l’ATP et la WTA ont annoncé que les circuits masculin et féminin de tennis professionnels resteraient suspendus jusqu’au 13 juillet, soit pendant toute la saison des tournois sur gazon.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.





The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020