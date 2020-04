Didier Deschamps profondément attristé par le décès de Pape Diouf

Pape Diouf était l’homme qui l’avait fait venir sur le banc de l’OM. Avec succès. Affecté par le décès de l’ancien président de Marseille, mort mardi du coronavirus à l’âge de 68 ans, Didier Deschamps a exprimé sa profonde tristesse.

«Sa disparition subite et brutale m’attriste profondément», a indiqué le sélectionneur de l’équipe de France en adressant ses «condoléances émues» aux proches de l’ancien journaliste, agent de joueurs et dirigeant.

En 2009, Diouf avait convaincu «DD» de succéder à Eric Gérets et de s’assoir sur le banc du club marseillais sevré de titres depuis 1993 et la victoire en Ligue des champions avec Deschamps comme capitaine. Et l’ancien milieu de terrain a mis un terme à cette interminable attente de 17 ans avec un titre de champion de France dès sa première saison à la tête de l’OM (2010) et trois Coupes de la Ligue (2010, 2011, 2012), même si sa collaboration avec Pape Diouf fut très brève.

Alors que Didier Deschamps a été nommé en mai 2009, Diouf a lui été remercié quelques semaines plus tard. Mais il reste considéré comme l’un des principaux artisans de ces succès, qui lui ont notamment permis de jouir d’une très importante cote de popularité sur la Canebière en plus de son amour inconditionnel pour toute une ville et un club. «J’ai pu mesurer sa popularité, immense, auprès des Marseillais dont il avait su gagner le cœur. Cette popularité était à la hauteur de son amour pour cette ville et ce club auxquels il était très attaché et qu’il incarnait si bien», a ajouté Deschamps.

Mais avant de se retrouver à Marseille, les deux hommes s’étaient rencontrés au début de la carrière de l’ancien milieu de terrain lorsque «Pape conseillait mon ami Marcel Desailly». Didier Deschamps avait alors découvert «un homme de convictions, un homme d’esprit, passionné par le football et ses acteurs.» Dont la mort laisse un grand vide au sein de l'ensemble de football français.