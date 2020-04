PSG, Aulas, Mbappé, Soprano… les hommages se succèdent pour Pape Diouf

Il n’a laissé personne insensible. La disparition des suites du coronavirus de Pape Diouf, ancien président de l’OM mardi, a provoqué une vague d’émotion dans le monde du football. Aussi bien chez les joueurs que chez les dirigeants.

Journaliste, agent de joueurs, président et candidat à la mairie de Marseille, le Franco-sénégalais, décédé à l’âge de 68 ans, a connu de multiples vies. Avec son charisme, son verbe unique et son large sourire, Diouf aura marqué.

Preuve en est avec tous les messages postés sur les réseaux sociaux. Du PSG à Jean-Michel Aulas en passant par tous ceux qui ont porté le maillot olympien mais aussi des anonymes et personnalités hors football, ils sont nombreux à avoir été touchés.

L’Olympique de Marseille a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf. Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/w9KyE45JMA

Le @PSG_inside présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu'à l'@OM_Officiel. Le Club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure.

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 31, 2020