A bientôt 39 ans, Roger Federer prêt à repartir pour une saison ?

Comme beaucoup de joueurs, Roger Federer occupe son temps comme il peut. En début de semaine, il a posté une vidéo de lui sous la neige en train de jouer contre un mur dans l’attente de la reprise de la saison de tennis, qu’il était censé reprendre en juin après été opéré du genou droit en février.

Mais la pandémie de coronavirus a bouleversé ses plans. Le circuit a été mis en pause au moins jusqu’au 13 juillet, entraînant l’annulation de toute la saison sur gazon et de Wimbledon, l’un de ses jardins préférés avec huit sacres sur l’herbe londonienne. Le Suisse s’est dit «dévasté» à l’annonce de cette mauvaise nouvelle, qui lui ôte une occasion, sûrement l’une des dernières, de conquérir un 21e sacre en Grand Chelem.

D’autant qu’elle avait été précédée par le report à l’été prochain des JO de Tokyo, où il visait la médaille d’or en simple qui n’est autre que le dernier titre faisant encore défaut à son incroyable palmarès, et que certains joueurs craignent de plus en plus de vivre une saison blanche.

Ce scénario pourrait laisser craindre de ne plus revoir Federer sur un court. L’homme aux 21 Majeurs fêtera le 8 août prochain ses 39 ans. Jusqu’à maintenant, le poids des années n’a eu aucune incidence sur ses performances et ses résultats. Mais le Bâlois n’est pas éternel et il sait que plus le temps passe, moins il a de chances de rester performant.

Mais qu’importe. L’heure de la retraite semble ne pas avoir encore sonné. Roger Federer a réaffirmé sa volonté d’être toujours présent la saison prochaine comme il l’avait déjà fait après son élimination en demi-finale du dernier Open d’Australie. «J’ai hâte de revenir l’an prochain. Tout ce qui se passe actuellement ne fait que renforcer notre amour pour notre sport», a-t-il indiqué sur son compte Instagram l’annonce de l’annulation de l’édition 2020 de Wimbledon.

Il n’avait pas dit autre chose au sujet du tournoi de Halle en Allemagne, où il compile dix titres. «On traverse des moments difficiles, mais on en sortira plus fort, a-t-il confié. Je suis déjà heureux et impatient de revenir à Halle l’année prochaine !» Ces propos laissent peu de place au doute sur l’avenir de sa carrière. Roger Federer reste déterminé à repartir pour un tour. Et ce ne sont pas les amateurs de la petite balle jaune qui vont s'en plaindre.