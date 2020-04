La fille de Floyd Mayweather arrêtée pour avoir poignardé une femme

C’est une bien triste période que traversent Floyd Mayweather et sa famille. Après le décès de son ex-femme et de son oncle au mois de mars, le boxeur américain a vu sa fille incarcérée.

Agée de 19 ans, Lyanna Mayweather aurait en effet agressé une jeune femme à l’arme blanche selon plusieurs médias américain. Arrêtée, elle se trouverait en prison près de Houston (Texas) depuis samedi.

Selon le site TMZ, il s’agirait d’une histoire d’amour. La fille de «Money» se rendait chez le rappeur «NBA Youngboy» et c’est avec la petite amie de ce dernier que l’altercation a eu lieu. Le ton serait rapidement monté entre les deux jeunes femmes.

Lyanna Mayweather aurait alors pris deux couteaux dans la cuisine avant de poignarder la victime à plusieurs reprises. La victime a rapidement été prise en charge et conduite à l’hôpital.

Floyd Mayweather's daughter, Iyanna, has been arrested for felony aggravated assault with a deadly weapon, TMZ has learned, and it appears to have been a confrontation over NBA Youngboy. https://t.co/P31VL5HCah

