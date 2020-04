«C’est un garçon difficile (…), ce n’est pas un bon exemple» : Vicente Del Bosque tacle Neymar

Décidément, son cas divise. Reconnu pour son talent, Neymar est souvent critiqué par son comportement. Cette fois-ci, c’est Vicente Del Bosque qui s’est confié sur l’attaquant brésilien du PSG.

Et dans son entretien à Mundo Deportivo, l’ancien entraîneur du Real Madrid et sélectionneur de l’équipe d’Espagne a expliqué ce qu’il pensait de l’ancien Barcelonais sans passer par quatre chemins.

«C’est un garçon difficile, a confié Vicente Del Bosque, vainqueur de la Coupe du monde 2010. Pour moi, ce n’est pas un bon exemple. Et je précise que pour moi, il est excellent en tant que joueur. Si vous me demandez mon top 5 mondial, il est assurément sur ma liste. Mais sur le terrain, il essaie de tricher, il fait beaucoup semblant. Et il y a aussi la façon dont il a quitté Barcelone...»

Un épisode qu’il n’a absolument pas apprécié. Car pour lui, ce sont les clubs qui sont au dessus des joueurs. «Ce sont les clubs qui doivent décider qui signer ou non, a-t-il clamé. Il ne faut pas faire attention à ce que disent les joueurs, car il y a déjà des directeurs sportifs et des secrétaires techniques. Il est très difficile pour un footballeur de dire du mal d'un autre footballeur qui a été son partenaire. Je ne me souviens pas qu'un seul d'entre eux l'ait fait.»

Des propos qui font écho à ceux prononcés par l’ancienne gloire brésilienne Zico, dimanche à la Gazzetta Dello Sport. «J'aime vraiment Ney et sa façon de jouer est incroyable, avait d’abord expliqué la légende. Mais il doit se montrer plus professionnel comme Messi et Ronaldo, qui vivent pour le football. Neymar a trop de distractions. Je lui ai récemment parlé et je lui ai demandé d'être plus professionnel.»

Actuellement rentré au Brésil pour rester avec ses proches pendant cette période de confinement dû à la pandémie de coronavirus qui touche la planète, Neymar ne devrait pas forcément prêter attention aux propos de Vicent Del Bosque.