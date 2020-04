Coronavirus : La fin de la Ligue des champions répartie sur tout le mois d’août ?

Toutes les compétitions nationales et européennes sont à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre. Et le retour sur les terrains dépendra de l’évolution de la pandémie de coronavirus. Mais l’ensemble des instances planche sur tous les scénarios possibles pour leur permettre d’aller à leur terme. Notamment la prestigieuse Ligue des champions.

Lors d’une réunion en visioconférence avec ses 55 fédérations membres, en milieu de semaine dernière, l’UEFA a exigé que les coupes et les championnats nationaux s’achèvent au plus tard le 3 août. En France, cette volonté concerne la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l’OL, initialement prévue le samedi 4 avril, la finale de la Coupe de France qui doit opposer le club de la capitale à Saint-Etienne, et les dix dernières journées de Ligue 1. La donne est en revanche différente pour la Ligue des champions, où Paris et Lyon sont toujours engagés, et qui s'est interrompue avant les quatre derniers huitièmes de finale retour.

Deux hypothèses ont été avancées, vendredi dernier, lors du bureau de la Ligue de football professionnel, d’après les informations récoltées par Le Parisien. La première serait un redémarrage de la C1 en parallèle des compétitions domestiques début juin et mi-juin pour une fin de saison fin juillet pour les championnats, et début août pour la compétition européenne. Ce scénario impliquerait un démarrage de la saison 2020/2021 en France à partir de mi-août. La seconde prévoirait un démarrage des compétitions domestiques courant juin pour une clôture début août, alors que la Ligue des champions se déroulait uniquement sur le mois d’août. Reste à savoir sous quelle forme. Dans ces conditions, la saison 2020/2021 ne démarrerait que mi-septembre.

Ces révélations vont dans le sens du communiqué publié, dimanche, par l’UEFA. «L’UEFA analyse actuellement toutes les options pour terminer les saisons des championnats nationaux et des compétitions européennes, en lien avec l’association européenne des clubs et les Ligues européennes, dans le cadre du groupe de travail mis en place le 17 mars. La priorité de tous les membres de ce groupe est de préserver la santé publique. Ensuite, il s’agit de trouver des dates afin de terminer toutes les compétitions. Différentes options sont actuellement étudiées pour disputer des matchs en juillet et août si nécessaire, en fonction de la date de reprise et des autorisations des autorités nationales», a indiqué l’instance européenne.