Coronavirus : les fans du FC Nantes lancent une cagnotte pour récupérer la médaille de Raynald Denoueix

Alors que Raynald Denoueix avait décidé de mettre aux enchères sa médaille de champion de France 2001, des supporters nantais ont lancé une cagnotte pour l’acheter et lui rendre.

L’emblématique entraîneur des Canaris, passé ensuite à la Real Sociedad avant de quitter les bancs des terrains de football, avait participé à une vente aux enchères de maillots lancée notamment par le gardien de handball Cyril Dumoulin pour récolter des fonds pour les soignants impliqués dans la lutte contre le coronavirus.

Raynald Denoueix, qui n’avait pas de maillots à disposition, a décidé de mettre en vente sa médaille de champion de France 2001. Si le geste a évidemment été salué par tous, les supporters nantais ont toutefois du mal à le voir se séparer de cet objet de valeur.

«Le sentiment partagé par beaucoup d’entre nous, c’est qu’il doit la garder, a confié Antoine Josse qui a lancé une cagnotte pour acheter la médaille. Elle est à lui, elle ne pouvait pas se retrouver sur la table de nuit de n'importe qui. Il y a une dimension de sacrilège. On a fait chauffer nos comptes Twitter pour lancer l'opération. C'est monté excessivement vite, on avait 1000 euros sur la cagnotte en moins d'une heure. Dans les commentaires que laissent les gens, il y a beaucoup d'émotion et de reconnaissance envers Raynald. On est plusieurs à avoir eu le même réflexe, à se dire que c'était trop généreux de sa part. Ses anciens joueurs ont aussi eu la même idée et ils avaient pensé à collecter de l'argent avant de rejoindre notre cagnotte.»

Beaucoup de champions de France 2001 ont ainsi participé anonymement à la cagnotte, qui prend fin ce lundi. Elle a dépassé les 11 000 euros.