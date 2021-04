WhiteCard, quand les sportifs se mobilisent pour la paix dans le monde

À l’occasion de la Journée Internationale du Sport au Service du Développement et la Paix, mardi, plusieurs sportifs et personnalités du monde du sport se mobilisent sur les réseaux sociaux en brandissant un carton blanc, signe de ralliement à la cause.

Depuis 2015, la White Card (#WhiteCard sur les réseaux sociaux) est une campagne digitale mondiale créée par Peace and Sport pour célébrer la Journée Internationale du Sport au Service du Développement et de la Paix, qui a lieu chaque année le 6 avril.

Chaque année, les sportifs, personnalités du sport, mais aussi des personnes lambdas brandissent un carton blanc, tel un arbitre avec un carton rouge ou jaune. La couleur blanche a été choisie pour l’inclusion, l’équité et la paix.

Ainsi sur les réseaux sociaux, Tony Estanguet, Marlène Harnois, Didier Drogba, Marie Bochet ou encore Clarisse Agbégnénou ont tous participé comme il se doit à cette journée très particulière malgré le confinement dû à la pandémie de coronavirus qui touche toute la planète.

«Derrière chaque WhiteCard, il y a une histoire. Une histoire où le sport favorise la réconciliation et la coexistence au sein et entre les communautés. Une histoire où le sport contribue à construire des sociétés plus inclusives et combat toutes les formes de discrimination. Une histoire où le sport contribue à lutter contre les stéréotypes de genre et la violence sexiste. Une histoire où le sport brise les barrières traditionnelles et encourage la compréhension interculturelle et interreligieuse. Une histoire où le sport connecte, inspire et autonomise les jeunes filles et les jeunes garçons. Une histoire où le sport, en tant que langage universel, empêche la violence interpersonnelle et permet d’atteindre les objectifs de paix. En tant que Champions de la Paix, nous pensons que le sport a le pouvoir de changer des vies et de construire des sociétés pacifiques.» Tels sont les mots des sportifs engagés dans cette noble cause suivie également par des milliers d’anonymes.