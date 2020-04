Coronavirus : Le Masters 1000 de Madrid aura bien lieu… sur console

A l’image de la Formule 1, avec la victoire de Charles Leclerc au Grand Prix d’Australie, ou du cyclisme, avec le succès de Greg Van Avermaet sur le Tour des Flandres, le tennis se met au virtuel avec le Masters 1000 de Madrid qui se jouera sur jeu vidéo du 27 au 30 avril.

Alors que les circuits ATP et WTA sont à l’arrêt au moins jusqu’au 13 juillet, les organisateurs du tournoi madrilène ont annoncé «la création du Mutua Madrid Open Virtua Pro» qui verra s’affronter 16 joueurs et 16 joueuses derrière leur écran. «Ce tournoi novateur reproduira la compétition de tennis de manière virtuelle, et permettra aux meilleurs joueurs du monde de s'affronter depuis chez eux», se sont-ils félicités.

Les participants «disputeront des matchs au stade Manolo Santana, recréé dans les moindres détails dans le jeu vidéo Tennis World Tour, mais troqueront la raquette pour une manette de jeu.»

Et les spectateurs pourront suivre les rencontres en ligne, à la télévision ou encore sur les réseaux sociaux du Mutua Madrid Open. «Une production spectaculaire comprendra des commentaires sur tous les matchs, des programmes d'analyse et de temps forts », ont ajouté les organisateurs.

Ce tournoi permettra également de venir en aide aux «joueurs ou joueuses de tennis dans le besoin en ce moment, ceux qui n’ont pas de revenus pour affronter tous ces mois d'inactivité, et ceux qui sont atteints du Covid-19».

En guise de contribution, le tournoi fera «un don de 150 000 euros sur les deux tableaux (ATP et WTA), et les vainqueurs décideront ensuite quelle part offrir aux tennismen et tenniswomen avec le plus de problèmes économiques.» En plus de cette somme, «50 000 euros seront également destinés à réduire l'impact social de la pandémie de Covid-19».

Reste désormais à connaitre les noms des joueurs qui prendront leur manette en main pour tenter de «succèder» à Novak Djokovic, vainqueur l’an dernier dans la capitale espagnole.