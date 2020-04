Coronavirus : Mercedes va livrer ses premiers appareils respiratoires

Aussi rapide que sur la piste… Mercedes s’apprête à livrer dès cette semaine ses premiers appareils respiratoires destinés aux services de santé britanniques dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Il n’a fallu qu’une dizaine de jours à l’écurie de Formule 1, sextuple championne du monde des constructeurs en titre, pour concevoir et produire ces appareils, avec l’aide de l’University College London, qui s’inscrivent dans l’opération baptisée «Project Pitlane» regroupant d’autres écuries de F1 basées en Grande-Bretagne telles que Red Bull, McLaren, Williams, Racing Point, Haas et Renault.

Environ 1 000 appareils pourront être produits chaque jour dans le centre technique de Mercedes, où près 40 machines, qui produisent habituellement des pistons et des turbocompresseurs pour les monoplaces de F1, sont consacrées à la production. «Depuis l’annonce du projet, nous avons reçu un nombre incroyable de demandes concernant cet appareil venant du monde entier», a indiqué le directeur du centre Andy Cowell.

Ces appareils de ventilation en pression positive continue sont surtout destinés aux patients victimes d’une infection des poumons et chez qui les masques à oxygène ne suffisent plus.

Et pour permettre une lutte contre le coronavirus et une production à plus grande échelle, Mercedes a décidé de rendre les plans de cet appareil publics et gratuits. «Ces appareils vitaux sont assez simples à fabriquer et peuvent être produits rapidement. Nous espérons, en rendant ces plans publics, qu’ils pourront être utilisés pour améliorer la résistance des services de santé qui se préparent à la vague de Covid-19 dans le monde», a confié la directrice de l'Institut d'ingérierie de la santé à l’University College London Rebecca Shipley.