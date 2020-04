Coronavirus : Une île privatisée par l’UFC pour organiser des combats ?

Face à la pandémie de coronavirus, le monde du sport a été contraint de mettre un genou à terre. La majeure partie des événements et compétitions a été reportée ou tout simplement annulée. Mais l’UFC est sur le point de trouver la parade.

Une solution pour le moins originale. Le grand patron de la discipline serait en passe de privatiser une île pour pouvoir organiser des combats et permettre de poursuivre l’activité. «Je suis à un jour ou deux de sécuriser une île privée… Nous mettons en place l’infrastructure maintenant, donc je vais commencer à faire des combats internationaux aussi», a confié Dana White à TMZ.

Sûr de son fait, il a assuré que l’UFC sera de nouveau opérationnel à partir du 18 avril. Date à laquelle doit se tenir l’UFC 249 avec notamment la rencontre très attendue entre Justin Gaethje, qui remplace Khabib Nurmagomedov, et Tony Ferguson. «Le combat est signé et sera 100 % en direct sur ESPN quelque part sur Terre», a tweeté White sans préciser le lieu.

Il a néanmoins indiqué que l’ensemble les personnes impliquées dans les combats, et pas uniquement les combattants, seront examinées par une équipe médicale pour éviter le moindre risque dans la crise sanitaire actuelle.

The fight is signed and is 100% ON LIVE on ESPN somewhere on EARTH!!!! @TonyFergusonXT vs @Justin_Gaethje is LIVE on @espn+ PPV April 18th for the interim lightweight belt! pic.twitter.com/aH44zg5K30

— danawhite (@danawhite) April 6, 2020