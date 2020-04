Coronavirus : vers un huis clos de l'Open d'Australie 2021 ?

Alors que le prochain Open d’Australie n’aura lieu qu’en janvier 2021, les organisateurs ont indiqué qu’ils envisageaient une organisation à huis clos si la situation concernant la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde n’est pas complètement rétablie d’ici là.

Après l’annulation de Wimbledon 2020 et le report à septembre de Roland-Garros 2020, Craig Tiley, directeur du premier Grand Chelem de l’année a annoncé que le tournoi pourrait avoir lieu sans spectateurs.

«Il faut pouvoir anticiper, a confié Tiley. Par exemple, nous examinons ce que nous pourrions avoir à faire si les joueurs devaient être mis en quarantaine pendant une longue période avant d’être autorisés à se déplacer librement en Australie. L’autre point important, c’est que si les rassemblements de masse ne sont toujours pas autorisés ou strictement restreints l’année prochaine, nous étudions la possibilité d’organiser un événement juste pour la diffusion tv et donc à huis clos. Ce ne sont que deux des nombreux scénarios que nous devons examiner.»

Sans oublier que les mesures sanitaires devraient être très strictes pour les joueurs venant de l’étranger. Ils pourraient être soumis à une période de quarantaine obligatoire avant de disputer le tournoi.

EXCLUSIVE: The 2021 Australian Open could be played without fans and international players would be forced into strict quarantine under radical measures being considered by Tennis Australia. ⁦ @LeoSchlink⁩ ⁦@theheraldsun⁩ https://t.co/N4YCe7kWO9

— Tamsin Rose (@tamsinroses) April 6, 2020