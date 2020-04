Coronavirus : Alexis Pinturault touché par le Covid-19 ?

Alexis Pinturault a connu une fin de saison particulièrement amère. A la lutte pour le gros globe de cristal, le skieur français a vu ses chances de consécration être anéanties par l’annulation de la fin de saison en raison de la pandémie de coronavirus. Mais il a surtout connu par la suite des jours compliqués après avoir contracté des symptômes de la maladie.

Fièvre, toux, mal tête, perte de l’odorat… Confiné depuis près d’un mois dans l’hôtel détenu par son père à Courchevel, le Savoyard, champion du monde du combiné alpin 2019, est passé par tous les états pendant environ deux semaines avant de remonter la pente et de se sentir mieux. «On n’a aucune certitude étant donné que je n’ai pas été parmi les cas graves susceptibles d’aller à l’hôpital, mais j’ai eu à peu près tous les symptômes c’est-à-dire un peu de fièvre, mal de tête pendant quelques jours et puis après de la toux ainsi qu’une perte de l’odorat et du goût pendant une dizaine de jours, le tout sur environ quinze jours. C’est sûr que c’était assez long», a-t-il confié au Dauphiné Libéré dans une vidéo, lui qui n’avait jusqu’à présent jamais évoqué son état de santé malgré plusieurs prises de parole.

Cette douloureuse expérience ne l’a pas empêché de faire un geste envers le personnel soignant dans cette période de lutte contre le Covid-19. Il a ainsi décidé de mettre son casque aux enchères au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, tout en doublant la mise obtenue lors de sa vente.

Et désormais rétabli, il est plus que jamais dans le flou concernant la future saison. «On ne sait pas quand les glaciers vont pouvoir ouvrir et s’ils vont pouvoir ouvrir, où est-ce qu’on pourra aller et quand ? Normalement on fait des plans, on programme l’entraînement physique, le retour sur les skis. Tout ça il faudra le faire au jour le jour», a indiqué Alexis Pinturault. Qui, comme l’ensemble des sportifs et plus généralement de la population mondiale, est contraint de prendre son mal en patience.