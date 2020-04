Coronavirus : le PSG lance une plate-forme d'appel aux dons

Paris poursuit son engagement. Face à la crise sanitaire que traverse la France suite à la pandémie de coronavirus, le club de la capitale a ouvert, mercredi 8 avril, une plate-forme d’appel aux dons.

Après la mise en vente d’un maillot collector «Tous Unis» (1500 exemplaires), dont les revenus (217 500 euros) seront intégralement reversés à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP) sous forme de dons en nature, le PSG poursuit son objectif d’aider les soignants des hôpitaux d’Île-de-France, les bénévoles et bénéficiaires du Secours populaire français en Ile-de-France et en région et ceux d’Action contre la faim en France et à l'international, avec le lancement de cette plate-forme.

Selon le montant des dons récoltés, le club, qui a déjà fait un premier don de 100.000 euros au profit du Secours Populaire français, indique qu’il pourra soutenir tout autre projet en lien avec la lutte contre la pandémie de covid-19.

«Le Club appelle l’ensemble de la grande famille du Paris Saint-Germain à participer à cet élan de solidarité et à apporter son soutien. 5, 10, 15, 50 euros ou plus, chaque don compte, peut-on lire sur le communiqué. Les fonds récoltés grâce à la générosité des donateurs seront mis à disposition de la Fondation Paris Saint-Germain pour financer des projets d'urgence.»