Le boxeur Tyson Fury prêt à affronter le nouveau champion de la WWE

Il y a pris goût. Après avoir testé le catch en octobre dernier lors d’un show organisé par la WWE en Arabie Saoudite, le boxeur britannique s’est dit prêt pour un nouveau combat.

Alors que son troisième combat contre Deontay Wilder, qu’il avait battu en février pour s’offrir la ceinture WBC des lourds, a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde, le «Gypsy king» a accepté un défi lancé par Drew McIntyre, champion de la WWE.

Lors du Wrestlemania 36, disputé à huis clos samedi et dimanche, McIntyre a remporté la ceinture de la WWE en battant Brock Lesnar, devenant le premier Britannique à réaliser cet exploit. C’est d’ailleurs lui qui a envoyé le défi à son compatriote boxeur.

«Je dois parler de Tyson Fury car il a mal parlé à mon sujet, a lâché McIntyre à talkSPORT. Dites-lui : ‘J'ai vu ce que tu as dit sur moi.’ Il ne souciait pas de savoir qui allait gagner le match (entre Lesnar et lui), il pensait que j’allais gagner et il imagine qu'il peut m'écraser. Dites-lui simplement : ‘Fury, j'ai gagné le titre. Maintenant je veux t’affronter.’»

Des propos répétés rapidement à Fury qui a réagit sur Instagram. «Tout d'abord, je te félicite, quel travail fantastique, a-t-il d’abord écrit. Deuxièmement, j'accepte ton défi. Quand tu veux, où tu veux.»