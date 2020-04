«Si on crève sur un terrain, ce n'est pas bien grave…» : le gros coup de gueule de l’entraîneur de Chambly (Ligue 2)

Il ne veut pas mettre ses joueurs en danger. Alors que le flou persiste autour de la reprise du championnat de France de football, Ligue 1 comme Ligue 2, Bruno Luzi, entraîneur de Chambly a confié à l’émission «100% Ligue 1» qu’il ne voulait pas entendre parler d’une reprise. Surtout dans ces conditions.

Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, le technicien du club de l’Oise (10e de L2), un des départements les plus touchés par la pandémie de coronavirus qui touche toute la France et toute la planète, ne pense absolument pas à une éventuelle reprise. «Je lis ce qui se dit au niveau des instances et je ne suis pas là à me dire si on va reprendre le foot mais si nos compatriotes vont être guéris ou vont décéder, c’est tout ce que je regarde, a-t-il d’abord expliqué sur l'émission de VL. Ça devient grave, ça menace tout le monde. Nous sommes en plein dedans étant en région Hauts-de-France (…) on a été touché assez rapidement.»

Alors que la Ligue 2 est suspendue depuis le 13 mars dernier, les instances parlent d’une reprise à huis clos et/ou aux alentours de fin juin. Ce qui paraît très difficile à imaginer pour Bruno Luzi. «C’est compliqué sachant qu’avec le confinement, il y a un arrêt des activités, on ne sait pas quand ça va se finir, quand on va reprendre…, détaille-t-il. Si on reprend, il faudra 3-4 semaines de préparation sinon au bout de 10 jours on va péter les mecs, ça va être n’importe quoi. (…) Ce sera déjà l’époque du mercato qui sera révolue, de la nouvelle saison qui sera en préparation, c’est compliqué. Moi je ne vois vraiment pas comment on peut finir cette saison.»

Mais ce qui énerve le plus l’entraîneur de Chambly, c’est l’envie pressante des instances de vouloir reprendre sans se soucier de la santé des joueurs. «On a bien compris que la Fédé (FFF) et la LFP, ce qui leur importe c’est de toucher les droits télé… Que nous on aille crever sur un terrain, ce n’est pas bien grave du moment que les millions sont touchés. On veut bien comprendre en tant que ‘bons moutons’. Après on verra, mais s’il y a encore le moindre risque, je n’enverrai pas mes gars.»