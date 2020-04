Coronavirus : Cristiano Ronaldo a changé de lieu de confinement pour une villa luxueuse

Depuis le début du confinement, imposé par la pandémie de coronavirus, Cristiano Ronaldo avait trouvé refuge à Funchal, où il était venu rendre visite à sa mère qui se remettait d’un AVC. Mais la star portugaise a décidé de changer de lieu, selon la presse lusitanienne.

L’attaquant aurait loué une luxueuse villa en compagnie de sa compagne Georgina et ses enfants. Située à Caniçal, toujours sur son île natale de Madère, la demeure est tout confort avec cinq chambres, une salle de jeux, une piscine ou encore une salle de sport pour lui permettre de s’entretenir physiquement.

Mais, jamais avare d’efforts et d’exercices pour se maintenir en forme, l’ancien madrilène aurait également profité des installations du Clube Desportivo Nacional pour s’entraîner. Il devrait séjourner dans cette maison environ une semaine puisqu’il est attendu à Turin le 13 avril, juste après Pâques.

Cristiano Ronaldo training today at the Madeira stadium(CD Nacional stadium).





No days off for the GOAT pic.twitter.com/YPi9PhAS9c

