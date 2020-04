Coronavirus : Le début de la saison de Formule 1 en France et à huis clos ?

La Formule 1 est au point mort. Les neuf premiers Grands Prix de la saison ont été reportés ou tout simplement annulés comme en Australie et à Monaco en raison de la pandémie de coronavirus. La première course au calendrier est désormais le Grand Prix de France, prévue le 28 juin sur le circuit Paul-Ricard du Castellet, qui pourrait se tenir sans spectateur comme les suivants.

C’est en tout cas la volonté émise par les responsables de la discipline, qui gardent espoir et veulent croire à la bonne tenue du championnat à partir de cet été malgré la crise sanitaire. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir, même à faire une croix sur le public pourtant très nombreux chaque week-end. «Notre avis est qu’un départ en Europe sera probablement favorable et que cela pourrait avoir lieu à huis clos, a indiqué Ross Brown, directeur sportif de la F1. (…) Une course sans public n’est pas géniale, mais c’est mieux qu’une absence totale de courses. Il faut également rappeler qu’il y a des millions de personnes qui suivent le sport assises à la maison.»

Au niveau de la santé, toutes les mesures seraient également prises pour éviter le moindre risque de contamination. «Nous pourrions avoir un environnement très fermé, où les équipes viendraient sur des charters, seraient conduites vers le circuit et avec tout le monde dépisté pour qu’il n’y ait aucun risque pour quiconque», a ajouté Brown sur le site officiel de la Formule 1.

Et si le plan se tient comme il a été envisagé, 19 courses pourront être courus au rythme de trois Grands Prix consécutifs et un week-end de repos. Un objectif ambitieux mais réalisable selon Brown, qui n’a aucun doute sur le fait que les huit courses imposées par le règlement de la FIA puissent avoir lieu pour permettre la tenue du championnat. «Nous pourrions réaliser huit courses même en commençant en octobre. (…) Il y a aussi toujours la possibilité de courir l’année prochaine. C’est en cours de réflexion.»