Un combattant américain de MMA abattu devant chez lui

Le monde de l’octogone est en deuil. Un combattant MMA, qui avait disputé son dernier combat en octobre 2019, a été abattu lors d’une fusillade mardi.

Agé de 30 ans, Isaiah Chapman, qui combattait au Bellator (une des organisations de la discipline, comme l’UFC) chez les poids coqs, a été touché par plusieurs balles mardi devant son domicile à Akron dans l’Ohio. Transporté à l’hôpital Summa Akron City, le combattant n’a pas survécu à ses blessures.

Lors de son dernier combat, en octobre 2019, Chapman s’était incliné face à son compatriote, Patchy Mix, alors qu’il restait sur trois victoires consécutives. Le défunt affichait un bilan honorable de 9 victoires pour 4 défaites.

Depuis l’annonce de son décès, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux comme ceux de l’organisateur des combats au Bellator, Rich Chou, ou encore de Patchy Mix.

Bellator is saddened by the news of Isaiah Chapman’s passing. Our deepest and most sincere condolences are with his family and friends during this difficult time.





