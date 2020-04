Vers un changement de format de l'Euro 2020-2021 ?

En plus du report d’un an, la pandémie de coronavirus va peut-être obliger les organisateurs de l’Euro 2020 à modifier son schéma initial.

En effet, selon le Daily Mail, plusieurs villes voudraient se désister. Les Fédérations italienne et espagnole seraient devenues quelque peu réticentes à l’accueil de matchs à Rome et Bilbao, deux des 12 villes hôtes. Parmi les plus touchés au monde par le Covid-19, les deux pays craignent pour les conséquences économiques et sanitaires dans un an.

Par conséquent, Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, serait en pleine réflexion pour revoir le système de matchs dans plusieurs pays. Le Slovène n’a jamais caché son scepticisme quant à l’idée de Michel Platini, son prédécesseur, de disputer l’Euro dans 12 villes européennes pour célébrer les 60 ans de la compétition.

Autre problème rencontré par les dirigeants, certaines villes avaient prévus d’accueillir d’autres événements en juin et juillet 2021, comme Hampden Park à Glasgow, l’Aviva Stadium de Dublin ou l’Amsterdam Arena. L'UEFA devrait communiquer très bientôt.