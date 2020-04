Coronavirus : la fin de saison de Lidl Starligue annulée, le PSG sacré champion

Comme attendu, la Ligue nationale de handball a confirmé, mardi, l’annulation des huit dernières journées de la saison 2019-2020 de Lidl Starligue. Par conséquent, le PSG est sacré champion de France.

Le discours d’Emmanuel Macron lundi soir, qui a prolongé le confinement jusqu’au 11 mai (au moins), a donc mis fin au suspense. Les rassemblements étant suspendus jusqu’à mi-juillet, la LNH n’a pas pris le risque d’attendre et d’envisager une reprise à huis clos. Sur le plan économique, cela n’aurait en effet pas été possible. La Proligue (D2) est également concerné par cette mesure prise en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.

Conséquence, le championnat s’arrête à la 18e journée de Lidl Starligue. Le PSG décroche son sixième titre consécutif. Et il n’y aura pas de réclamation possible tant le club parisien a dominé ses adversaires. Avec six points d’avance sur Nantes, le club de la capitale était invaincu.

Pas de relégations mais deux montées

Paris est donc qualifié pour la prochaine Ligue des champions. De leur côté, Nantes (qui pourrait avoir une invitation en C1), Nîmes, Montpellier et Toulouse sont qualifiés pour la Ligue européenne (ex-Coupe de l'EHF).

La bonne nouvelle concerne la relégation qu’il n’y aura pas. L’élargissement de l’élite de quatorze à seize clubs, programmé pour 2021-2022, a été avancé d’un an pour amortir le choc économique des clubs. A l’inverse, il y aura deux montées (Cesson-Rennes et Limoges).