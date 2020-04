Ligue 1-Ligue 2 : fin de saison à huis clos, championnat arrêté ou raccourci… toutes les hypothèses possibles

Le suspense est total. L’annonce d’Emmanuel Macron, lundi soir, laisse entrevoir certaines hypothèses quant à la reprise des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2.

La première, qui est envisagée depuis un petit moment par la Ligue de football professionnel depuis le début du confinement et de la pandémie de coronavirus, concerne l’éventualité de terminer la saison à huis clos. Elle pourrait ainsi se faire dès le mois de juin (les dates du 3 et 17 sont évoqués pour une fin aux alentours de mi-juillet). Elle serait un moindre mal pour les formations qui pourront ainsi toucher les droits télés. Des droits télés actuellement gelés par les diffuseurs.

Elle permettrait ainsi de terminer la saison, qui s’était arrêtée avec un Lille-Lyon (1-0) du 8 mars au terme de la 28e journée, sans qu’il n’y ait de réclamations et éviterait toute injustice pour quelques clubs. Seulement, cela pourrait rendre «fous» les supporters, qui ont déjà fustigé lundi cette éventualité dans un communiqué. D’autant que le président de la République a déclaré que les événements rassemblant plusieurs personnes ne seront pas autorisés avant cet été.

Seulement avant une éventuelle reprise, il faut prendre en compte les préconisations du secteur médical qui expliquent, qu’après un arrêt supérieur à un mois, au moins quatre semaines de «réathlétisation» sont nécessaires pour un retour à la compétition.

Un championnat raccourci ?

Surtout que par la suite, il y aurait une reprise ultra rapide et serrée avec un rythme moyen d'un match tous les trois jours en juin (les 17, 20, 24 et 28) et en juillet (les 4, 8, 12, 15, 18 et 25). Le Parisien de mardi explique que la finale de coupe de la Ligue trouverait place le 27 juin, celle de Coupe de France toujours le 11 juillet et Paris disputerait cette fois son match en retard à Strasbourg le 22 juillet.

Autre hypothèse, une fin de saison raccourcie avec un arrêt à la 34e journée pour éviter de perdre du temps et d’empiéter sur la préparation de la saison prochaine. Si tel était le cas, le PSG pourrait d’ailleurs être sacré avant même de reprendre vu le nombre de points d’avance qu’il possède sur l’OM.

Enfin dernière hypothèse qui fait trembler la LFP, un arrêt pur et simple du championnat à la 28e journée le 9 mars dernier. Le classement reste tel quel et on passe à la saison suivante. Mais évidemment cela fera parler et gronder dans les vestiaires notamment pour les relégables ou pour les places européennes…