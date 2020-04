Football : Jean-Michel Aulas voudrait baisser les salaires des joueurs

Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas a évoqué vendredi «ses craintes d'un championnat qui ne se terminerait pas en 2019-2020», en précisant que des négociations étaient en cours à l'OL en vue d'une baisse des salaires des joueurs et des joueuses pour faire face à la crise liée au nouveau coronavirus.

«Nous sommes pour la reprise de la Ligue 1, solidaires de tout le monde, nous allons tout faire pour reprendre mais j'ai l'impression que chaque jour qui se passe nous rapproche peut-être d'un championnat qui ne se terminerait pas en 2019-2020», a déclaré le patron de l'Olympique lyonnais dans un entretien accordé au quotidien Le Progrès de Lyon.

Concernant les compétitions européennes, «les décisions prises par l'UEFA sont de jouer du 3 au 29 août mais aura-t-on la possibilité de voyager en avion début août pour aller à Turin ?», s'est interrogé M. Aulas.

Lyon doit encore jouer son 8e de finale retour de Ligue des champions contre la Juventus après avoir gagné le match aller 1-0, le 26 février au Groupama stadium.

«Il y a là aussi une grande crainte que cela ne puisse pas se faire comme cela a été décidé sur le plan domestique comme européen. En Espagne, au Portugal, les frontières sont fermées jusqu'à fin août, en Italie au 31 juillet et en Angleterre encore plus loin», a fait remarquer Jean-Michel Aulas.

Une grande partie des effectifs en chômage partiel

Ce dernier s'est en revanche montré relativement optimiste pour l'avenir de l'OL qui «a fait des plans très ambitieux pour ressortir plus fort de la crise», tout en admettant que le club pourrait subir «des pertes potentiellement importantes».

«Nous n'avons pas toutes les données mais nous serons vivants à la fin de la crise, c'est sûr et en situation de continuer d'investir, peut-être même plus que les autres», a-t-il affirmé indiquant qu'OL Groupe était «sur le point d'obtenir un prêt garanti par l'Etat de 77 millions d'euros, doit 25% du chiffre d'affaires du groupe».

Des discussions sur les baisses de salaires sont par ailleurs en cours. «Une grande partie des effectifs est en chômage partiel et on a réduit au maximum nos charges salariales. Nous discutons avec les groupes pros masculin et féminin pour trouver des accords allant au delà du chômage partiel afin de réduire nos charges», a confié aussi Jean-Michel Aulas.

«Nous sommes sur le point d'aboutir avec l'équipe féminine, il reste des choses à valider avec les garçons», a encore dit le patron de l'OL.

Selon l'Equipe, le dirigeant de l'OL aurait envoyé à chaque joueur un message leur proposant de réduire leur salaire de 25, 50 ou 70%, en fonction du niveau des revenus de chacun.