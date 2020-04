Coronavirus : des matchs organisés à l’académie de Rafael Nadal ?

Les circuits ATP et WTA sont à l’arrêt au moins jusqu’à la mi-juillet. Pour combler cette longue attente avant de reprendre le chemin des courts, plusieurs solutions et projets sont imaginées. Et après Patrick Mouratoglou, Rafael Nadal a proposé de mettre à disposition son académie sur l’île de Majorque.

Le numéro 2 mondial espagnol envisage d’héberger des joueurs et des joueuses au sein des installations de la Rafa Nadal Academy pour qu’ils puissent s’entraîner mais aussi s’affronter entre eux «dans un environnement sain». Et les rencontres seraient retransmises à la télévision. «En ce moment, le tennis est ce qui a de moins important. Le plus important est la santé de chacun. Mais si, dans les prochains mois, l’académie peut servir à aider les joueurs professionnels, je serai ravi qu’ils viennent s’entraîner et s’affronter. Je pense que cela permettrait de maintenir le niveau avant la reprise du circuit», a expliqué le taureau de Manacor.

Cette idée aurait été soumise à l’ATP et des discussions seraient en cours. «L’ATP a vraiment aimé l’idée et ils étudient et évaluent les formules pour les mettre en place les prochains mois, une fois que les circonstances idéales seront réunies et que la situation globale le permettra», a indiqué Carlos Moya, qui est en charge du développement commercial de l’académie.

Une académie tout confort. Outre les nombreux courts de tennis, les joueurs auraient notamment à disposition un grand centre de fitness, une piscine semi-olympique ou encore un spa. De quoi leur permettre «de suivre une bonne préparation et de se remettre en forme», a ajouté Moya. La balle est désormais dans le camp de l’ATP pour que ce projet puisse voir le jour.