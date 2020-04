«Le Tour de France reste l’objectif n°1» : Thibaut Pinot reste ambitieux malgré le report

Son objectif reste inchangé. Si le Tour de France a été reporté au 29 août, le cycliste français Thibaut Pinot n’en a pas perdu son ambition : le remporter.

Dans une interview publiée sur le site de sa formation, Groupama-FDJ, le Franc-Comtois est revenu sur le report de la Grande Boucle, qui aura finalement lieu en septembre. «Pour nous, coureurs, ces nouvelles dates ne changent pas grand-chose, a-t-il indiqué. Au bout du compte, c’est un peu comme si on préparait le Tour d’Espagne. (...) Le Tour reste pour moi l’objectif numéro 1. D’autant plus qu’il y aura les Championnats du monde, qui me plaisent beaucoup, une semaine après. Les nouvelles dates ne changent pas mon cap.»

Ce déplacement suite à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde et les mesures de confinement prises par le gouvernement sont peut-être même une bonne chose pour Thibaut Pinot. «Et puis, même s'il peut encore y avoir quelques chaleurs à cette période de l'année, ça n'a rien à voir avec juillet, et ce n'est pas pour me déplaire, a-t-il confié. C'est une contrainte en moins à gérer. [...] Personne ne sait vraiment s'il pourra être à 100 % sur le Tour, moi compris.»

Actuellement à la campagne où il s’occupe de sa ferme et de ses bêtes, le cycliste âgé de 29 ans et auteur d’un super Tour de France en 2019 (vainqueur de la 14e étape notamment), est évidemment pressé de reprendre l'entraînement sur route. «Le home-trainer, ce n’est vraiment pas mon truc et ça n'a rien à voir avec les sensations qu'on a normalement sur le vélo, a-t-il expliqué. J’en fais pour dire que je fais encore du vélo, mais cela ne rentre en aucun cas dans ma préparation pour la suite. Les plateformes virtuelles, ça m'a amusé 15 jours mais ça a fait son temps.»