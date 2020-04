«Nous nous promènerons bientôt avec des puces électroniques dans le corps» : le coronavirus est une théorie du complot pour Marat Safin

L’ancien joueur de tennis Marat Safin a confié dans une interview récente que pour lui la pandémie de coronavirus qui touche la planète avait un but précis…

Joueur très technique mais au caractère assez curieux de temps en temps tout au long de sa carrière (1996-2009), le Russe a confié une théorie assez étrange. Pour le vainqueur de l’US Open 2000 et de l’Open d’Australie 2005, cette pandémie était prévue et aurait pour but l’implantation massive de puces électroniques dans la population.

«En 2015, Bill Gates avait annoncé que ce que nous devions redouter c'était une pandémie, pas une guerre nucléaire, a-t-il relaté à Sports.ru. Ils avaient même fait une simulation au forum économique de Davos. Bill Gates ne prédisait pas l'avenir, il le savait, c'est tout. Je pense qu'on ne nous dit pas tout à propos de cette pandémie, mais les gens croient tout ce qu'on leur raconte à la télé. (…) Certains pensent que la civilisation va s'éteindre. Je ne le pense pas. En revanche, nous nous promènerons bientôt avec des puces électroniques dans le corps.»

Marat Safin poursuit et pense même que certains «puissants économiques» sont derrière tout ça. «Je pense qu'il y a des gens bien plus puissants que les grands leaders mondiaux et ce sont eux les vrais maîtres du monde, les maîtres de l'argent, explique le Russe. Ils ont le pouvoir de renverser facilement l'ordre établi. Appelez ça un gouvernement de l'ombre, appelez-le comme vous voulez. Je pense que nous ne savons même pas qu'ils existent. Il y a des noms connus comme les Rothschild et les Rockefeller, mais il y a quelqu'un d'autre derrière eux.»