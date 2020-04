Vidéo : deux Italiennes jouent au tennis sur les toits de leurs immeubles pendant le confinement

Deux jeunes tenniswomen italiennes ont relevé le défi lancé par leur club pendant le confinement, en s’échangeant des balles sur les toits-terrasses de leurs immeubles.

Comme tous les autres, le club de tennis de Finale Ligure, une petite ville du nord de l’Italie, a dû stopper les entraînements début mars, quand le pays s’est arrêté pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Mais pour ne pas abandonner leurs joueurs, les entraîneurs ont lancé à leurs jeunes élèves le défi de continuer à travailler, en inventant des exercices à faire chez soi et en les filmant pour qu’ils soient publiés sur le compte Facebook du club.

Reprise par l'ATP

Sauf que deux joueuses Vittoria, 14 ans, et Carola, 11 ans, ont décidé de faire plus fort. Les deux tenniswomen sont montées sur les toits-terrasses de leurs immeubles, situés d’un côté et de l’autre de la même rue, et elles ont joué, comme si de rien n’était. «On avait demandé à tout le monde de faire des vidéos amusantes et ça a été leur idée. Elles se connaissent bien, elles sont amies et elles habitent deux immeubles voisins», a ainsi raconté à l’AFP Dionisio Poggi, l’entraîneur des deux jeunes filles.

La vidéo a battu les records de vue sur le compte Facebook du club, avant d’atteindre une audience qui va désormais bien au-delà de la Ligurie. Elle a en effet été repérée par l’ATP, le circuit professionnel de tennis, qui l’a publiée sur son compte Twitter avec le hashtag #tennisathome, qui a déjà accompagné de petits films tournés par Roger Federer, Novak Djokovic ou Andy Murray.