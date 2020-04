Vidéo : «Dubaï freestyle», Memphis Depay dévoile son nouveau clip de rap tourné dans le désert

Le confinement se passe plutôt bien pour lui. Toujours en rééducation, Memphis Depay, l’attaquant de l’OL, a mis à profit son repos pour enregistrer et diffuser son nouveau clip de rap.

Le Néerlandais, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche en décembre, a en effet partagé un nouveau morceau et son clip sur les réseaux sociaux, Dubaï Freestyle, tourné à Dubaï (Émirats arabes unis).

Disponible sur les plate-formes musicales, ce troisième clip après No Love (2018) et Fall Back (2019) cumule déjà plus de 130.000 vues sur Youtube.

Seul défaut, entre les images de voitures, de désert et de tours dubaïotes, Memphis Depay est également en compagnie d’un lionceau. Ce qui a fait polémique.