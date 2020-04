Coronavirus : en cas de vaccination obligatoire, Novak Djokovic pourrait s’interroger sur la suite de sa carrière

Novak Djokovic a confié être contre une éventuelle vaccination obligatoire contre le coronavirus pour permettre la reprise des tournois de tennis.

«Nous devrons voyager et je pense que ce sera le défi numéro 1 (...) Le voyage sera la principale entrave, a d’abord confié le n°1 mondial lors d’un Facebook live avec plusieurs sportifs serbes organisée dimanche . Je suis le premier dans l'incertitude. Comment faire avec les voyages ? Moi, personnellement, je ne suis pas pour les vaccins. Je n'aimerais pas que quelqu'un m'oblige à me faire vacciner pour voyager.»

De quoi laisser penser à une fin de carrière ou un simple retrait en attendant que la planète soit plus sûre en termes sanitaires ? «Si ce sera la règle, la loi, qu'est-ce qui va se passer? Je devrais alors décider si je vais me soumettre à ça ou non. Pour l'instant, je suis de cet avis. Je ne sais pas s'il va changer», a détaillé «Nole», actuellement en Espagne où il est resté coincé avec sa famille au début de la pandémie du Covid-19.

En tout cas les propos de Novak Djokovic, qui est aussi président du conseil des joueurs de l'ATP, prennent le contrepied de l'ancienne joueuse française Amélie Mauresmo qui avait estimé le mois dernier que les tournois de tennis ne pourraient pas reprendre sans la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19 : «Pas de vaccin = pas de tennis», avait-elle tweeté.

Pour le Serbe, il n’y aura aucune reprise rapide. «La saison reprendra officiellement au moment où tout le monde sera sûr à 100% que les gens peuvent venir, qu'il n'y a pas de risque, que les gens sont résistants au virus, et ça prendra du temps», a-t-il dit. Selon lui, seront peut-être disputés d'ici-là des tournois avec des voyages limités à l'intérieur d'un pays ou d'une région.