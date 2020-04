Coronavirus : La LFP insiste pour une reprise de la Ligue 1 le 17 juin

La LFP n’a pas tardé à réagir. Alors qu’une majorité des joueurs et certains dirigeants ont exprimé leur volonté de ne pas reprendre la saison, tout comme Sylvain Kastendeuch, co-président de l’UNFP, syndicat des joueurs, l’instance a tenu à remettre les choses à leur place concernant le calendrier de la fin de la Ligue 1, interrompue depuis mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus.

La Ligue de football professionnel a rappelé que «le Bureau du Conseil d’Administration a voté à l’unanimité, le 10 avril dernier, un projet concernant la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2». Une des hypothèses prévoit un redémarrage le 17 juin prochain avec une fin programmée le 25 juillet (hors barrages). Si ces dates sont respectées, le coup d’envoi de la saison prochaine serait ainsi donné les 22 et 23 août prochains.

Mais ce projet est soumis aux mesures de déconfinement, prévu le 11 mai, que le gouvernement doit détailler d’ici à la fin du mois d’avril «et en particulier les conditions dans lesquelles les matchs pourraient se jouer à huis clos», précise la LFP, consciente que cette reprise pourra difficilement se faire avec des spectateurs en tribunes.

Les recommandations de l’UEFA, qui seront présentées lors de son comité exécutif ce jeudi, ainsi que le calendrier des matchs de Ligue des Champions, stoppée au stade des 8es de finale retour, seront tout autant déterminants pour permettre de retrouver les terrains de l’Hexagone.

Mais dans ce contexte de crise sanitaire, la santé de l’ensemble des acteurs reste «la priorité des priorités». Il a ainsi été demandé «à la commission médicale de la FFF et au représentant des médecins au Conseil d’Administration de la LFP d’élaborer un protocole sanitaire et médical de reprise des entraînements, à l’instar de ce qu’ont annoncé la semaine dernière les principaux championnats européens (Bundesliga, Serie A, Liga)».

Mais cette prise de parole ne répond pas à toutes les interrogations et n’atténue pas toutes les inquiétudes dont certaines ont été soulevées par Philippe Piat, l’autre co-président de l’UNFP. En cas de reprise, «est-ce qu’on peut jouer tous les trois jours les matchs les plus importants de la fin de saison ? Est-ce que les moyens de locomotion vont marcher ? Est-ce que les hôtels seront ouverts ?», s’est-il interrogé auprès de l’AFP. Autre question : «Si on trouve trois cas d’infection dans une équipe, on fait quoi ? On met les autres en quatorzaine ? On joue avec trois joueurs en moins ?», a-t-il ajouté. Preuve que, pour l'heure, un terrain d’entente semble très difficile à trouver.