Equipe de France : Hugo Lloris s’est rasé la tête

Nouveau look (inattendu) pour Hugo Lloris. Confiné depuis plusieurs semaines avec sa famille à Londres en raison de la pandémie de coronavirus, le gardien et capitaine de l’équipe de France est apparu avec la tête rasée lors d’un skype vidéo pour la Fédération française du football.

Un pari à honorer bientôt deux ans après le titre de champion du monde décroché en Russie ? Non. Il s’agit uniquement d’un problème de coiffeur en cette période de crise sanitaire. «Il n’y a pas le possibilité d’aller chez le coiffeur en confinement donc on a fait au plus simple», a confié dans un éclat de rires l’ancien lyonnais qui prend son mal en patience dans l’attente de retrouver les terrains aussi bien avec Tottenham que les Bleus.

En attendant, il continue de s’entretenir rigoureusement. «On reste professionnel, quelles que soient les circonstances. Il y a le régime alimentaire et les séances quotidiennes mises en place par le club tous les matins à 11h, du lundi au vendredi. Cela permet d’avoir un rassemblement social avec ses partenaires et le staff même si ça ne remplace pas les entraînements ou la compétition. On essaye de rester en forme. Il y a du travail de cardio, de renforcement, une fois tous les trois jours il y a une séance forte de cardio, donc on a le choix entre le vélo, mis à disposition par le club, le tapis, ou partir en footing avec le GPS», a indiqué le portier des Spurs.

Hugo Lloris est également revenu sur le report de l’Euro à l’année prochaine. S’il est déçu, il estime la décision logique au regard de la situation. «C’est une compétition qui était attendue. Quand on est compétiteur, on a envie de disputer ce genre de compétition avec le maillot des Bleus. Mais le football reste carrément secondaire par rapport à la situation actuelle. On a surtout envie que les choses reviennent à la normale», a-t-il concédé avant d’évoquer le don effectué par les Tricolores pour venir en aide aux hôpitaux et aux personnels soignants.

«On a suivi le mouvement de solidarité de la Fédération. Les joueurs s’y sont associés et sont très sensibles à la situation actuelle. Que ce soit avec leur club, leur situation personnelle, des choses se sont mises en place. C’est logique que l’on en fasse aussi ensemble pour l’équipe de France», a-t-il déclaré.

Mais il a surtout rendu un hommage appuyé à l’ensemble du personnel qui lutte contre cette pandémie. «Notre fierté, ce sont surtout les personnes qui sont en première ligne : les soignants, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants et aides-soignantes. Ce sont toutes ces personnes qu’il faut encourager, soutenir et mettre en avant», a insisté Hugo Lloris.