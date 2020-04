Manchester United recherche un community manager pour animer Twitter et Instagram pour 114.000 euros par an

Il devrait y avoir beaucoup de postulants. Manchester United est à la recherche d'un community manager pour alimenter ses comptes Twitter et Instagram.

Et pour ce poste, le grand gagnant touchera la somme de 100.000 livres par an, soit 114.000 euros. Une belle somme pour faire la promotion d’un des plus grands clubs au monde.

Evidemment, les dirigeants de Manchester United cherchent un fan du club pour gérer les comptes Twitter et Instagram qui comptent au total près de 1,1 milliard de supporters.

Selon l’annonce relayé par le Daily Mirror, le candidat retenu sera un «catalyseur de changement de culture énergétique, quelqu’un qui est obsédé par les données mais également obsédé par de nouvelles façons intéressantes de se connecter avec les fans.» Le ou la sélectionnée se joindra à l'équipe des médias sociaux des Red Devils.

En revanche, le community manager du club ne sera aucunement responsable des comptes des joueurs directement.