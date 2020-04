«Mets Guardiola en équipe de France, tu vas voir comment ils vont jouer» : Samir Nasri tacle Didier Deschamps et dénonce du copinage chez les Bleus

Dans son style qui lui est propre, Samir Nasri a profité de cette période de confinement pour revenir, lors d'un live Instagram, sur différents faits marquants de sa carrière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ex-enfant terrible des Bleus n'y va pas avec le dos de la cuillère.

Au cœur de la polémique pendant l’Euro 2012, pour avoir célébré un but en mettant son index devant la bouche et en proférant des insultes à l’égard de la presse française, tombé en disgrâce auprès du sélectionneur Didier Deschamps en 2013, l’ancien Marseillais, actuel joueur d’Anderlecht mais confiné à Dubaï, est revenu sur son parcours chaotique en sélection nationale. «Il y a 200 millions de joueurs pas bons en sélection et qui viennent à chaque fois, a-t-il lancé en répondant à une question sur ses mauvaises performances en Bleu. Ça dépend de qui est le sélectionneur. Il y a beaucoup de sélectionneurs qui font ce que le journal L’Equipe écrit. Il y a beaucoup de copinage. Les critères changent. Avant, il fallait être bon en club. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.»

Samir Nasri enfonce le clou en se payant la tête de Didier Deschamps qui avait fait le choix de se passer de ses services pour le Mondial 2014. «En 2018, encore heureux qu’ils la (la Coupe du monde) gagnent. Il n’y a que des cracks. Il peut faire trois équipes d’un très, très bon niveau. Mets Guardiola en équipe de France, tu vas voir comment ils vont jouer. On va se régaler. J’ai le droit de ne pas aimer. Je regarde, j’ai des potes qui jouent en sélection. C’était bien, c’était mérité, la Coupe du monde», dit-il.

Enfin, le miieu de terrain prend la défense, dans cet entretien, du Madrilène Karim Benzema et de l'ancien joueur du PSG Hatem Ben Arfa, eux aussi mis sur la touche par Deschamps. «Je ne comprends pas pourquoi Benzema n’a pas fait l’Euro 2016, ni la Coupe du monde 2018. Je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas fait la Coupe du monde 2014. Trouve-moi un joueur qui est un content s’il est remplaçant… Je ne comprends pas pourquoi Hatem Ben Arfa n’a pas été sélectionné pour l’Euro 2016, après sa saison avec Nice», explique Nasri.