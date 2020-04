Transferts : Alex Telles, défenseur brésilien et meilleur buteur de Porto, première recrue du PSG ?

La colonie brésilienne pourrait prochainement s’agrandir au PSG. Le club de la capitale serait proche de recruter le latéral du FC Porto Alex Telles, selon plusieurs médias, même si sa venue est, pour le moment, rendue incertaine par la pandémie de coronavirus.

Le latéral brésilien a tout de la bonne affaire. Arrivé à Porto en provenance de Galatasaray à l’été 2016, il n’a plus qu’un an de contrat avec le club portugais et ne souhaiterait pas prolonger. Et le coût de son transfert serait estimé seulement entre 20 et 25 millions d’euros. Mais les dirigeants parisiens ont surtout été séduits par son profil : il succéderait à Laywin Kurzawa, en fin de contrat, et serait mis en concurrence avec Juan Bernat pour occuper le couloir gauche de la défense du champion de France.

A 27 ans, le joueur, qui compte une sélection avec l’équipe du Brésil (contre le Panama en mars 2019), où il est devancé par Alex Sandro et Renan Lodi, réalise la meilleure saison de sa carrière. Et s’il est défenseur, Alex Telles s’est surtout fait remarquer par ses qualités offensives. En 40 matchs toutes compétitions confondues cette saison, il a délivré 9 passes décisives et inscrit 10 buts, dont 8 en championnat, qui font de lui le meilleur buteur des Dragons en Liga Nos. Mais plus de la moitié de ses réalisations (6 buts) a été marquée sur pénalty. Car le défenseur, passé par l’Inter Milan, est également réputé pour sa précision sur coups de pied arrêtés, mais aussi sa vitesse.

Autant d’atouts qui ont fini par séduire l’État-major du PSG. Mais la finalisation de son arrivée à Paris pourrait être difficile à conclure en raison de la crise sanitaire, qui risque de fortement perturber un mercato estival aux multiples inconnus.