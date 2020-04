Vidéo : Aurier et Sissoko s'entraînent ensemble pendant le confinement et sont vivement critiqués

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, puis rapidement supprimée, l’ex-joueur du PSG Serge Aurier s’est adonné à une petite séance d’entraînement avec son coéquipier à Tottenham, le Français Moussa Sissoko.

Une scène qui a cristallisé les critiques, les deux joueurs étant supposés être confinés en raison de la propagation du coronavirus en Angleterre.

| More troubling news for the club incoming as Serge Aurier and Moussa Sissoko train together. #THFC #COYS

pic.twitter.com/EJv4WtjNqs

— Harry Hotspur (@HarryHotspurWHL) April 21, 2020