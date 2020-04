«On te fait comprendre, dès que tu signes, qui gère le vestiaire» : les révélations de Julien Faubert sur son passage au Real Madrid

Joueur du Real Madrid en 2009, Julien Faubert s’est confié à 100% Ligue 1 sur ce passage éclair dans la capitale espagnole au milieu de grandes stars et de joueurs très influents dans le vestiaire. Notamment un.

Beaucoup l’ont peut-être oublié mais lors de sa longue carrière, le joueur formé à l’AS Cannes à porté le maillot blanc des Merengue. A l’époque, à la surprise générale, Julien Faubert est prêté par West Ham pour 1,5 million d’euros avec une option d'achat à 6 millions d’euros au champion d’Espagne en titre.

S’il n’y jouera que deux rencontres (52 minutes au total), l’ancien bordelais (1 sélection en équipe de France) aura pu voir comment tout se passait à l’intérieur du vestiaire de la Maison Blanche, entrainée à l’époque par Juan de Ramos.

«Tu arrives dans un club où on te montre dès le départ qui commande, a-t-il commencé à expliquer suite à une question d’Abdellah Boulma. Au moment où tu signes, on te montre les maillots accrochés, ce sont ceux de Raul, de Guti, de Casillas et basta. A partir de là, tu sais qui gère le vestiaire.»

Faubert n’a pas forcément été impressionné et il trouve même normal que l’ancien attaquant de l’équipe d’Espagne soit le «patron». Mais il a détaillé quelques anecdotes assez particulière sur le célèbre n°7 qui a ensuite terminé sa carrière à Schalke 07, Al-Sadd et au New York Cosmos. «C’est quelqu’un qui avait son kiné, qui avait ses séances bien précises et c’est quelqu’un qui chapeaute tout, a-t-il expliqué. Tu ne descends pas du bus avant lui, parce que Raul, c’est lui qui descend. Mais ça tout le monde le respecte. Ce sont des petites choses… Sur le terrain, on ne tacle pas par derrière Raul, si on est «court», on le laisse passer, c’est comme ça.»