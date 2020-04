Coronavirus : un joueur organise une fête chez lui en plein confinement en Angleterre

Nouveau scandale en Angleterre. Après José Mourinho, Serge Aurier, Moussa Sissoko ou encore Kyle Walker, qui avait convié des call-girls à son domicile, c’est désormais Moise Kean qui se retrouve au centre des critiques pour avoir organisé une fête chez lui en plein confinement, ont rapporté, ce week-end, les médias anglais.

Et l’attaquant italien d’Everton (20 ans) n’a rien trouvé de mieux que de partager des vidéos de sa soirée, montrant notamment des lap-dances, dans un groupe privé sur Snapchat. Cet écart de conduite n’a pas manqué de soulever la colère de ses dirigeants.

«Everton est consterné d'apprendre que l’un de ses joueurs est impliqué dans un tel incident et qu’il a ignoré les mesures du gouvernement lors de la crise liée au coronavirus. Le club a fermement exprimé son mécontentement au joueur et lui a fait comprendre qu’un tel comportement était totalement inacceptable», a indiqué le club du nord de l’Angleterre dans un communiqué, alors que la pandémie a fait plus de 20.000 morts au Royaume-Uni.

Kean, qui se sera davantage fait remarquer en dehors que sur les terrains avec un seul but inscrit en 22 apparitions en Premier League (5 titularisations) depuis son arrivée l’été dernier en provenance de la Juventus Turin pour 28 millions d’euros, encourt des sanctions disciplinaires. Il pourrait même être prié de quitter les Toffees dès cet été.