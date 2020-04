Transferts : «Je reste à l’OM, le débat est clos», annonce Florian Thauvin

Il a tenu à mettre fin au débat. Florian Thauvin a annoncé samedi soir, lors d'un live Instagram, qu’il resterait à l’OM la saison prochaine.

L’avenir du champion du monde tricolore est très incertain alors que son contrat arrivera à son terme avec le club olympien dans un an (juin 2021). Une situation qui suscite forcément la convoitise de nombreux clubs en Italie comme en Angleterre, où sa première expérience du côté de Newcastle avait été plus que mitigée. Des rumeurs qui ont fini par exaspérer l’ancien Bastiais. «Je vois passer des trucs tous les jours», a-t-il confié à l’humoriste Malik Bentalha. Et il s’est chargé d’y mettre un terme lui-même. «Je suis bien comme je suis. Je reste à Marseille. Je te le dis : je reste ! Comme ça, le débat est clos», a-t-il lancé.

La probable participation de l’OM, 2e de Ligue 1 derrière le PSG avant l’interruption du championnat en raison de la pandémie de coronavirus, à la prochaine Ligue des champions a fortement pesé dans la balance, outre son amour pour la formation olympienne. «Tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Je suis bien. Ça voudrait dire quoi ? Je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des champions ? Alors que ça fait des années que je me bats pour ça et que je sors d’une longue blessure ?», a ajouté l’attaquant, opéré de la cheville droite en septembre dernier et qui n’a joué qu’une vingtaine de minutes cette saison.

Malgré ces déclarations, il n’est toutefois pas garanti qu'il soit toujours à l’OM la saison prochaine. Florian Thauvin fait partie des joueurs olympiens avec une importante valeur marchande et les dirigeants marseillais pourraient décider de le vendre cet été pour renflouer les caisses. Plutôt que de le voir partir gratuitement l’été prochain s’il ne prolonge pas…