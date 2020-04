Vidéo : Confiné au Brésil, Neymar occupe son temps au piano

Neymar n’est pas seulement à l’aise avec ses pieds. Actuellement au Brésil, où il s’est exilé pendant le confinement en raison de la pandémie de coronavirus, le Brésilien a fait part, ce week-end, de sa dextérité derrière son piano.

Entre ses séances quotidiennes d’entraînement dans sa gigantesque propriété de Mangaratiba de près de 10 000m2 pour se maintenir forme et dans l’attente de retrouver les terrains, le numéro 10 du PSG en profite également pour assouvir une autre de ses passions : le piano. Et l’ancien barcelonais se montre plutôt habile même s’il semble encore quelque peu hésitant.

Vêtu d’un équipement NBA des Lakers, floqué du n°24 de Kobe Bryant, disparu en début d’année dans un accident d’hélicoptère, Neymar a joué quelques accords du tube de John Legend «All of Me» dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas la première fois que le prodige de Santos s’essaie à jouer ce titre.

Il enchaîne ensuite avec un air moins connu d’un artiste brésilien MC Magrinho qui interprète «Senta Em Mim» (« Asseyez-vous sur moi » en français). Sa future reconversion est peut-être déjà toute trouvée…

Today is the Musician's Day. On this very important date we remember a special moment in Neymar Jr's life when he played piano with one of the best pianists in the world, the Chinese Lang Lang! Congratulations to all the musicians in the world!#Neymar #LangLang pic.twitter.com/MBsm2XRrLM

