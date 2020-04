Coronavirus : cinq changements autorisés lors de la reprise ?

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ? La Fifa a proposé, ce lundi, d’avoir recours à cinq changements, au lieu de trois, lors de la reprise des compétitions, actuellement interrompues en raison de la pandémie de coronavirus, pour faire face au risque de la multiplication des matchs.

La proposition est actuellement entre les mains de l’International Board (Ifab), garant des lois du jeu, pour validation. Une fois acceptée, elle pourra être mise en application par chaque Ligue nationale. «Quand la compétition va reprendre, les calendriers vont être surchargés avec un nombre de matches plus élevé qu’à l’ordinaire», a indiqué la Fifa, soucieuse de la santé et de «la sécurité des joueurs».

«L’une des inquiétudes est que la fréquence élevée des matchs puisse accroître le risque potentiel de blessures», a ajouté l’instance, qui a ainsi fait part à l’Ifab de sa volonté de «temporairement assouplir la Loi 3 du jeu pour permettre un plus grand nombre de remplacements».

Chaque équipe pourrait ainsi effectuer cinq remplacements durant le temps réglementaire, plus un 6e remplacement en cas de prolongation. La proposition pourrait être rapidement étudiée par le Board alors que certains championnats envisagent de reprendre dans les prochaines semaines. Et en cas de validation, «chaque Ligue et chaque instance pourra décider de l’appliquer ou non et dans les compétitions de son choix», a souligné la Fifa.

Concernant sa durée, cette mesure est susceptible de rester en application durant toute la saison prochaine mais également de s’appliquer lors l’Euro 2020 reporté à l’été 2021.