Coronavirus : Gaël Monfils forfait… pour le tournoi virtuel de Madrid

Gaël Monfils est connu pour ses forfaits en raison de blessures à répétition qui ont émaillé l’ensemble de sa carrière. Mais s’il a dû renoncer à la dernière minute au tournoi virtuel de Madrid, qui démarre ce lundi, ce n’est pas à cause d’un énième pépin physique mais d’un problème de droits.

«Désolé mais je ne pourrai pas participer au tournoi de Madrid virtuel en raison de problèmes de droits entre les plateformes de streaming. Je souhaite le meilleur à tous les joueurs et j’espère pouvoir jouer la prochaine fois», a posté le numéro 1 français sur les réseaux sociaux. Et pour cause, le Parisien, qui avait réalisé un excellent début de saison de saison avec ses deux titres à Montpellier et Rotterdam, a lancé pendant le confinement sa chaîne «Twitch» qui l’empêche de jouer sur d’autres plateformes, et notamment Facebook Gaming qui diffuse le tournoi madrilène. Il ne pourra donc défier Rafael Nadal, Andy Murray et Denis Shapovalov, présents dans sa poule, manette en mains.

Son absence reste néanmoins regrettable. Le Madrid Open Virtual Pro, qui remplace le tournoi Masters 1000 de Madrid sur terre battue initialement prévu du 3 au 10 mai, réunit 16 joueurs et 16 joueuses du circuit qui vont s’affronter sur Playstation 4 sur le jeu «Tennis World Tour» avec 150 000 euros à la clé pour les vainqueurs de chaque tableau. Une somme destinée à être redistribuée afin notamment de venir en aide aux joueurs mal classés, en difficulté en raison de l’interruption de la saison par la pandémie de coronavirus.

Gaël Monfils a été remplacé par son compatriote Benoit Paire, très actif sur les réseaux sociaux avec notamment les fameux «StanPairo», en compagnie de Stan Wawrinka, qui rencontrent un franc-succès. Il accompagnera Lucas Pouille ainsi que Kristina Mladenovic également en lice.

— Gael Monfils (@Gael_Monfils) April 26, 2020