Mike Tyson bientôt de retour sur les rings ?

Mike Tyson a raccroché les gants depuis 15 ans. Mais à 53 ans, l’ancien champion du monde des poids lourds s’est dit prêt à remonter sur les rings lors d’un live Instagram, ce week-end, avec le rappeur T.I.. Et il aurait même déjà repris l’entrainement.

«Dans les dernières semaines, j’ai remis les gants. (…) Je m’entraîne et j’essaye de monter dans le ring», a lâché Tyson. Mais l’ancienne gloire de la boxe américaine envisage de reprendre du service, ce n’est pas pour briguer de nouvelles ceintures. Il souhaite disputer «des combats d’exhibition de trois ou quatre rounds» pour récolter des fonds afin de venir en aide à des œuvres caritatives. «Je veux gagner de l’argent pour aider les sans-abri et des toxicomanes comme moi», a confié le boxeur aux 58 combats pour 50 victoires, dont 44 par KO.

Et il s’entraîne dur pour relever son défi. «Depuis plusieurs semaines, je fais deux heures de cardio chaque jour, une heure de vélo et de tapis roulant. Ensuite, je lève des poids, 250 ou 300 fois. Après, je commence ma journée avec des trucs de boxe. Je frappe dans les mitaines pendant 25-30 minutes», a-t-il indiqué, précisant qu’il devait encore améliorer sa «condition physique».

D’autant que le poids des années se fait douloureusement sentir. «C’est difficile et mon corps a raqué et me fait mal», a-t-il ajouté. Mais cela ne devrait pas suffire à lui faire baisser sa garde…