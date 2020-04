Coronavirus : Avec l’arrêt de la Ligue 1, le PSG sacré champion de France ?

Avant l’interruption de la Ligue 1 mi-mars, en raison de la pandémie de coronavirus, le PSG filait tout droit vers son 9e titre de champion de France. Mais le club de la capitale pourrait voir ses plans compromis par les annonces du Premier Ministre, qui a indiqué, ce mardi, que le championnat de France ne pourra pas reprendre avant le mois de septembre.

Cette décision a soulevé de nombreuses interrogations sur le terme de cet exercice 2019/2020, et notamment sur l’attribution du titre promis aux Parisiens, qui comptaient 12 points d’avance sur Marseille (avec un match en moins) au moment du dernier match joué le 8 mars dernier. Plusieurs hypothèses sont envisageables.

La Ligue de football professionnel, qui a choisi de réunir d’urgence son Conseil d’administration ce mardi soir, pourrait décider d’imiter la Ligue néerlandaise qui a fait le choix d’une saison blanche. Aucun titre n’a été décerné, alors que l’Ajax Amsterdam était en tête du classement devant l’AZ Alkmaar grâce à une meilleure différence de but.

Les dirigeants de la LFP pourraient également décider de figer le classement au moment de la dernière journée complète disputée, à savoir la 27e journée en raison du report du match du PSG à Strasbourg programmé le 7 mars dernier, pour attribuer le titre de champion, qui reviendrait ainsi aux hommes de Thomas Tuchel.

L’une des autres solutions serait de terminer la saison en cours et disputer les dix dernières journées entre septembre et décembre avant de disputer la saison suivante sur l’ensemble de l’année 2021. L’Hexagoal sera ainsi remis au club arrivé en tête au terme des 38 journées. Cette option permettrait de garantir l’équité sportive pour le titre de champion, mais aussi l’attribution des places européennes, tout comme les montées et les descentes.