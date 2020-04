Coronavirus : vers une reprise de la Bundesliga mi-mai ?

A contre-courant de la Ligue 1. Alors que le championnat de France ne pourra pas reprendre ses droits avant le mois de septembre, la Bundesliga pourrait retrouver les terrains «mi-mai ou fin mai» et à huis clos.

Mais pour permettre au championnat allemand d’aller à son terme, «la Ligue allemande de football (DFL) doit mettre en place et imposer les mesures d’hygiène et les conditions médicales les plus strictes», ont précisé, dans un communiqué, les ministres des sports des Länders allemands, qui doivent rencontrer, ce jeudi, la chancelière Angela Merkel.

La semaine dernière, la DFL avait annoncé qu’elle était prête pour une reprise à partir du 9 mai, à huis clos en appliquant les mesures d’hygiène et testant les joueurs régulièrement.

Une reprise en mai fera de la Bundesliga le premier des grands championnats européens à renouer avec la compétition stoppée depuis la mi-mars, alors que l’Allemagne a lancé sa campagne de déconfinement dans un pays où le Covid-19 a provoqué près de 6 000 décès.

Au-delà des enjeux sportifs, les grands clubs allemands espèrent désespérément terminer la saison d’ici le 30 juin afin de bénéficier de la manne financière de la télévision estimée à 300 millions d’euros, alors que 13 des 36 clubs de première et deuxième divisions sont au bord de la faillite en raison de la crise sanitaire, selon le magazine Kicker.