Ligue 1 : Noël Le Graët acte une fin «définitive» de la saison 2019-2020

La Ligue 1 et la Ligue 2, comme le National 1 et la première division féminine, sont "définitivement arrêtées pour la saison 2019-2020", a affirmé mardi le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, prenant acte de l'avis gouvernemental sur le sujet.

"Ces quatre compétitions sont définitivement arrêtées pour la saison 2019-2020", a déclaré le patron du foot en France dans un entretien mis en ligne par le quotidien breton Le Télégramme, en réaction aux annonces du Premier ministre Edouard Philippe mardi devant les députés.

"La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment de football, ne pourra pas reprendre", avait déclaré dans l'après-midi le chef du gouvernement. Les ligues pourront toujours envisager de terminer l'exercice à partir du mois d'août, avait ensuite tempéré le ministère des Sports.

Sur la fixation des classements définitifs, Le Graët affirme vouloir se conformer aux "règlements". "Il devrait donc y avoir 2 montées de National en D2, la D2 devrait avoir deux descentes et deux montées et donc deux descentes de Ligue 1 car je ne vois pas comment on pourrait faire des barrages", dit-il au journal régional.

Dans son esprit, les classements seront figés après "la dernière journée" disputée intégralement. Toulouse et Amiens glisseraient alors en L2 la saison prochaine, tandis que Lorient et Lens monteraient à l'étage supérieur.

La Fédération avait annoncé le 16 avril l'arrêt définitif de l'ensemble de ses championnats amateurs et de jeunes, évoquant à l'inverse la perspective d'une "reprise" des saisons de National 1 (3e div.) et de D1 féminine.

Les championnats professionnels de Ligue 1 et Ligue 2, gérés pour leur part par la Ligue de football professionnel (LFP), sont suspendus depuis mi-mars face à la propagation du nouveau coronavirus.