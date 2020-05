NBA : qui sont les 6 Français inscrits à la draft 2020 ?

Six Français prendront part à la draft 2020 de la NBA. Ils sont à la lutte avec 200 autres talents pour être choisis par une franchise et ainsi intégrer la meilleure ligue de basket au monde.

Pour le moment, l’événement est programmé pour le 25 juin prochain au Barclays Center à Brooklyn. Cependant, avec l’épidémie de nouveau coronavirus, la grand-messe du basket américain pourrait être reportée ou se dérouler à huis clos. Les joueurs peuvent encore retirer leur candidature jusqu’au 15 juin.

Kilian Hayes (18 ans)

Le joueur tricolore le mieux placé dans les prévisions. Le meneur d’1m96 est régulièrement cité pour être sélectionné parmi les dix premiers choix, au premier tour, de la prochaine draft.

Né aux États-Unis à Lakeland (Floride), il a été formé à Cholet, où son père a évolué, avant de rejoindre l’été dernier Ratiopharm Ulm (Allemagne) où il tournait à 12,8 points, 6,2 passes, 1,5 interception en 27 minutes de moyenne en Eurocoupe, avant que le coronavirus ne stoppe la saison.

Champion d'Europe des moins de 16 ans en 2017 avec les Bleus (MVP de la compétition), vice-champion du monde des moins de 17 ans en 2018, Hayes a en revanche refusé sa sélection à l'Euro des moins de 20 ans à l'été 2019. Il avait été suspendu six semaines par la commission de discipline de la Fédération française de basket.

Theo Maledon (18 ans)

Le meneur de l’ASVEL, 1m92, disputait sa deuxième saison en pro dans le Rhône avant l’interruption des compétitions. Les projections le situent entre la 10e et la 20e position. Ce qui pourrait le faire atterrir à San Antonio (11e choix), dans les pas de son futur ex-président Tony Parker.

«Les deux choses qui impressionnent chez lui, ce sont sa maturité et sa faculté à lire le jeu pour perforer les pick and roll, a confié au Progrès Alain Digbeu, ancien international français et recruteur pour les Houston Rockets. Il est très complet, à l’image d’un Draymond Green à Golden State (…) Il a une très belle carte à jouer».

Champion d’Europe cadets en 2017, vice-champion du monde en U17 en 2018, il a réalisé le doublé coupe-championnat de France en 2019 avec l’Asvel.

Killian Tillie (22 ans) et Joël Ayayi (20 ans)

Les deux Français de l’université de Gonzaga se présentent pour le grand saut. Joël Ayayi, arrière d’1m96, est pressenti pour être sélectionné lors du deuxième tour.

Auteur d’une très bonne saison avec 10,6 points (48% au tir), 6,3 rebonds, 3,2 passes et 1,3 interception, celui qui se présente à la draft pour se donner «un laps de temps et évaluer la situation» pourrait effectuer une année supplémentaire à l’université et se retirer. «Je candidate à la draft mais mon option numéro 1 reste Gonzaga», a-t-il confié à Spokesman.

Quant à Killian (2,08m), certains bruits lui prédisent une sélection en début du deuxième tour. Elu athlète de l'année de l'Université de Gonzaga, il avait vécu une saison dernière tronquée pour cause de blessure.

Yves Pons (21 ans)

Le bondissant français, né à Haïti, a enchaîné les highlights au sein de l’équipe de l’Université de Tennessee. Cette saison, il a tourné à 10,8 points, 5,4 rebonds et 2,4 contres en moyenne par rencontre.

Le joueur d’1m98 ne s’interdit pas non plus, comme Joël Ayayi, de retourner une année de plus à l’université. Il y jouerait ainsi une quatrième et dernière saison pour compléter son cursus universitaire lui qui est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue.

Champion d’Europe U16 avec l'équipe de France en 2014.

Mouhamed Thiam (18 ans)

Il n’est pas certain que le grand Espoir de Nanterre, 2m08, laisse son nom sur la liste pour la draft 2020. D’après Bebasket, le jeune Français veut surtout tester le marché et se montrer auprès des recruteurs de la NBA.